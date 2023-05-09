Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил, что россияне обстреливают город зажигательными боеприпасами с белым фосфором.

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"Там действительно ад на земле в результате таких обстрелов. Как правило, используют системы "Град", – рассказал Жданов.

Все из-за того, что РСЗО может плотно бить по маленькому участку.

Это не артиллерия, бросающая по одному снаряду. Это – "Град". За 20 секунд одна установка выпускает 40 снарядов. Каждый из них создает очаг пожара,

– отметил военный эксперт.

Поэтому возникает впечатление, что пылает весь город. К тому же от белого фосфора остаются очень тяжелые ожоги.

"Соответственно, нашим защитникам приходится еще реагировать на применение этих зажигательных (снарядов – 24 Канал)", – подчеркнул Жданов.

Олег Жданов рассказал о ситуации на линии фронта: смотрите видео

Безрезультатное наступление россиян

Оккупанты пытались наступать на Бахмутском направлении. Однако безрезультатно.

"В направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Кстати, Хромово мы вернули под наш контроль", – рассказал он.

Олег Жданов добавил, что есть информация о том, что на Бахмутском направлении украинская армия провела контратаку и продвинулась почти на километр в глубину противника.

"Зачистили территории от вагнеровцев и других рашистов", – подытожил военный эксперт.

Что происходит на Бахмутском направлении