Такую работу врага показал в видео 8 отдельный полк специального назначения. На нем видно, как с предпоследнего этажа многоэтажки враг ведет огонь по украинским войскам.

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Минус пулеметный расчет

Вероятно, захватчик был свято убежден если не в "совершенной" маскировке, так своей недостижимости. Однако операторы Сил специальных операций ВСУ смогли его зафиксировать, после чего оставались считанные минуты до конца его противоукраинской деятельности.

Ведь эту информацию передали расчету, который из гаубицы М777 ударил по оккупантам.

Уничтожен пулеметный расчет противника, который вел огонь из многоэтажки в Бахмуте. Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777,

– сообщили в ССО ВСУ.

Благодаря слаженной работе защитники уничтожили вражеский пулеметный расчет: видео

Справка. Гаубица М777 – это британско-американская разработка со стволом калибра 155 миллиметров, имеющая цифровую систему управления огнем. Ее максимальная дальнобойность обычными снарядами достигает 24,7 километра, а специальными – до 30 километров.

Что происходит вблизи Бахмута: коротко