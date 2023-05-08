Противник по-прежнему сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.
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В целом за прошедшие сутки нашими защитниками было отражено 55 атак противника на указанных участках фронта.
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Команда DeepState информирует, что за последние сутки глобальных изменений на фронте не зафиксировано. Продолжаются тяжелые бои в западной части Бахмута и на левом фланге Авдеевского выступа.
Силы обороны отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.
- Также, наши защитники уничтожили 2 ударных и 6 разведывательных БПЛА противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также 3 склада боеприпасов врага.