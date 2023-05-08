Противник по-прежнему сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

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В целом за прошедшие сутки нашими защитниками было отражено 55 атак противника на указанных участках фронта.

Где российские силы ведут наступление в Украине

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Спорного. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное Донецкой области. Также россияне обстреляли Донецкую область из артиллерии.

Оккупанты наступали в направлении Спорного: карта боев

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут, оккупанты обстреливали город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Противник нанес авиационных ударов по Бахмуту, Богдановке, Курдюмовке и Нью-Йорку. Также под огнем противника оказались другие населенные пункты Донетчины.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Оккупанты обстреляли города и села Донецкой области.

Россияне вели наступление в районе Авдеевки: карта боевых действий

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Также россияне обстреляли города и села на этом направлении.

Оккупанты ведут оборону на Юге

На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана. Из артиллерии и минометов россияне обстреляли Луганскую и Харьковскую области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Российские силы обстреляли населённые пункты Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Оккупанты обстреляли населенные пункты в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Карта боевых действий на Юге Украины

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Противник продолжает обстреливать приграничья Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Команда DeepState информирует, что за последние сутки глобальных изменений на фронте не зафиксировано. Продолжаются тяжелые бои в западной части Бахмута и на левом фланге Авдеевского выступа.

Силы обороны отработали по оккупантам