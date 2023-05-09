Российские военные продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Трудные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
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За прошедшие сутки наши воины отразили 42 атаки противника на указанных участках фронта.
На каких направлениях наступали оккупанты
Оккупанты наступали в районе Белогоровки: карта
Карта боевых действий на Бахмутском направлении
Россия вела наступление в районе Авдеевки: карта
Силы обороны сдерживают россиян в Марьинке: карта боев
Какая ситуация на других направлениях фронта
На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях противник не предпринимал наступательных действий. В то же время россияне вели обстрелы по городам и селам на указанных направлениях.
Определенные подразделения войск России по-прежнему находятся в Беларуси. Также россияне сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах на Севере.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
Что изменилось на фронте
Аналитики DeepState информируют, что продолжаются бои за западную часть Бахмута.
Враг существенно сдал за последнее время, но благодаря значительному резерву в человеческом ресурсе ему удается удерживать инициативу на многих участках фронта.
Часто платой за эту инициативу являются ежедневные штурмы наших позиций ценой больших потерь и говорится не только о Бахмуте.
Силы обороны отрабатывают по оккупантам
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
- За прошедшие сутки нашими защитниками был уничтожен, в частности, вражеский разведывательный БПЛА типа Zala.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важные враждебные цели.