Российские военные продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Трудные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

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За прошедшие сутки наши воины отразили 42 атаки противника на указанных участках фронта.

На каких направлениях наступали оккупанты

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области. Также россияне вели обстрелы из артиллерии.

Оккупанты наступали в районе Белогоровки: карта

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Часового Яра. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечине. Кроме того, от вражеских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов на этом направлении.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Россияне обстреляли города и села на Авдеевском направлении.

Россия вела наступление в районе Авдеевки: карта

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Также вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

Силы обороны сдерживают россиян в Марьинке: карта боев

Какая ситуация на других направлениях фронта

На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях противник не предпринимал наступательных действий. В то же время россияне вели обстрелы по городам и селам на указанных направлениях.

Определенные подразделения войск России по-прежнему находятся в Беларуси. Также россияне сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах на Севере.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Что изменилось на фронте

Аналитики DeepState информируют, что продолжаются бои за западную часть Бахмута.

Враг существенно сдал за последнее время, но благодаря значительному резерву в человеческом ресурсе ему удается удерживать инициативу на многих участках фронта.

Часто платой за эту инициативу являются ежедневные штурмы наших позиций ценой больших потерь и говорится не только о Бахмуте.

Силы обороны отрабатывают по оккупантам