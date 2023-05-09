Російські військові продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Важкі бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.
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Протягом минулої доби було наші воїни відбили 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту.
На яких напрямках наступали окупанти
Окупанти наступали в районі Білогорівки: карта
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку
Росія вела наступ в районі Авдіївки: карта
Сили оборони стримують росіян у Мар'їнці: карта боїв
Яка ситуація на інших напрямках фронту
На Волинському, Поліському, Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник не проводив наступальних дій. Водночас росіяни вели обстріли по містах і селах на зазначених напрямках.
Визначені підрозділи військ Росії, як і раніше, перебувають у Білорусі. Також росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах на Півночі.
Натомість на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.
Що змінилося на фронті
Аналітики DeepState інформують, що наразі тривають бої за західну частину Бахмута.
Ворог суттєво здав за останній час, але завдяки значному резерву в людському ресурсі йому вдається утримувати ініціативу на багатьох ділянках фронту.
Часто платою за цю ініціативу є щоденні штурми наших позицій ціною великих втрат і мовиться не тільки про Бахмут.
Сили оборони відпрацьовують по окупантах
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
- Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено, зокрема, ворожий розвідувальний БпЛА типу Zala.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливих ворожих цілі.