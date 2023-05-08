Противник, як і раніше, зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка.

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У цілому протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 55 атак противника на зазначених ділянках фронту.

Де російські сили ведуть наступ в Україні

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Спірного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Торське та Спірне Донецької області. Також росіяни обстріляли Донецьку область з артилерії.

Окупанти наступали в напрямку Спірного: карта боїв

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут, окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки. Противник завдав авіаційних ударів по Бахмуту, Богданівкці, Курдюмівці та Нью-Йорку. Також під вогнем противника опинилися інші населені пункти Донеччини.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Окупанти обстріляли міста та села Донецької області.

Росіяни вели наступ в районі Авдіївки: карта бойових дій

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар'їнки. Також росіяни обстріляли міста та села на цьому напрямку.

Окупанти ведуть оборону на Півдні

На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Також з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Луганську та Харківську області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Російські сили обстріляли населені пункти Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Окупанти обстріляли населені пункти в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Карта бойових дій на Півдні України

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Противник продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Команда DeepState інформує, що за останню добу глобальних змін на фронті не зафіксовано. Тривають важкі бої в західній частині Бахмута та на лівому фланзі Авдіївського виступу.

Сили оборони відпрацювали по окупантах