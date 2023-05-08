Противник, як і раніше, зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка.

Дивіться також Спектакль Пригожина й "евакуація" на Півдні: що задумав ворог перед контрнаступом ЗСУ

У цілому протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 55 атак противника на зазначених ділянках фронту.

Де російські сили ведуть наступ в Україні

Окупанти наступали в напрямку Спірного: карта боїв

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

Росіяни вели наступ в районі Авдіївки: карта бойових дій

Окупанти ведуть оборону на Півдні

Карта бойових дій на Півдні України

Команда DeepState інформує, що за останню добу глобальних змін на фронті не зафіксовано. Тривають важкі бої в західній частині Бахмута та на лівому фланзі Авдіївського виступу.

Сили оборони відпрацювали по окупантах

  • Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
  • Також, наші захисники знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БпЛА противника.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога.