Противник, як і раніше, зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка.
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У цілому протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 55 атак противника на зазначених ділянках фронту.
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Команда DeepState інформує, що за останню добу глобальних змін на фронті не зафіксовано. Тривають важкі бої в західній частині Бахмута та на лівому фланзі Авдіївського виступу.
Сили оборони відпрацювали по окупантах
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
- Також, наші захисники знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БпЛА противника.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога.