У цілому протягом минулої доби ворог здійснив близько 50 атак.
Окупанти наступали біля Синьківки та Білогорівки
Росіяни наступали біля Синьківки: карта бойових дій
Окупанти наступали біля Білогорівки: карта бойових дій
Де найгарячіша ситуація на фронті
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку
Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку
Росіяни не наступали під Авдіївкою
Карта бойових дій довкола Авдіївки
Карта бойових дій на Півдні
Сили оборони вдарили по окупантах
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
Протягом минулої доби наші захисники знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.