Російські військові продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За міста Бахмут та Мар'їнка ведуться важкі бої.

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У цілому протягом минулої доби ворог здійснив близько 50 атак.

Окупанти наступали біля Синьківки та Білогорівки

На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Синьківки. Ворог обстріляв чимало населених пунктів у Харківській області.

Росіяни наступали біля Синьківки: карта бойових дій

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, успіху не мав. Під артилерійським обстрілом опинилися міста і села Луганської та Донецької областей.

Окупанти наступали біля Білогорівки: карта бойових дій

Де найгарячіша ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Поряд з цим, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали міста та села Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас росіяни обстріляли Георгіївку та Побєду в Донецькій області.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку

Росіяни не наступали під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Ворог обстріляв Бердичі, Авдіївку, Сєверне, Карлівку, Нетайлове та Первомайське на Донеччині.

Карта бойових дій довкола Авдіївки

На Шахтарському напрямку ворожих наступальних дій не фіксувалося. Окупанти обстріляли Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Ворог обстріляв міста та села Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Карта бойових дій на Півдні

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Сили оборони вдарили по окупантах