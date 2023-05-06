Окупанти зосереджують сили, наступаючи на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили близько 50 атак окупантів.
До речі ЗСУ відбили близько 50 атак на фронті, небезпека для ворога у Криму: хронологія 437 дня війни
Найгарячіші напрямки
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Наші захисники мужньо тримають оборону.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати Тривають бої у самому Бахмуті. Безуспішно окупанти атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку за добу наші воїни відбили атаки в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали також Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник наступає в районі Авдіївки, але успіху не має. Обстріляв Орлівку, Ласточкине, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
Що відбувається на фронті: карта бойових дій
Ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка не змінилась. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог вдарив по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Зноб-Трубчевській на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Ходине, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку під артилерйські та мінометні обстріли противника потрапили Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка Харківської області.
- На Лиманському напрямку противник не наступає. Однак артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.
- На Шахтарському напрямку минулої доби ворог теж не наступав. Обстріляв Шахтарське, Пречистівку та Вугледар на Донеччині.
На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни в обороні. Обстріляли понад 40 населених пунктів. Серед них – Бурлацьке, Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.