В общей сложности за прошедшие сутки враг совершил около 50 атак.
Оккупанты наступали возле Синьковки и Белогоровки
Россияне наступали возле Синьковки: карта боевых действий
Оккупанты наступали возле Белогоровки: карта боевых действий
Где самая горячая ситуация на фронте
Карта боевых действий на Бахмутском направлении
Карта боевых действий на Марьинском направлении
Россияне не наступали под Авдеевкой
Карта боевых действий вокруг Авдеевки
Карта боевых действий на Юге
Силы обороны ударили по оккупантам
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.
За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.