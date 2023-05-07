Российские военные продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За города Бахмут и Марьинка ведутся тяжелые бои.

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В общей сложности за прошедшие сутки враг совершил около 50 атак.

Оккупанты наступали возле Синьковки и Белогоровки

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Синьковки. Враг обстрелял немало населенных пунктов в Харьковской области.

Россияне наступали возле Синьковки: карта боевых действий

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного, успеха не имел. Под артиллерийским обстрелом оказались города и села Луганской и Донецкой областей.

Оккупанты наступали возле Белогоровки: карта боевых действий

Где самая горячая ситуация на фронте

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Наряду с этим, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали города и села Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время россияне обстреляли Георгиевку и Победу в Донецкой области.

Карта боевых действий на Марьинском направлении

Россияне не наступали под Авдеевкой

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Враг обстрелял Бердичи, Авдеевку, Северное, Карловку, Нетайлово и Первомайское в Донецкой области.

Карта боевых действий вокруг Авдеевки

На Шахтерском направлении враждебных наступательных действий не фиксировалось. Оккупанты обстреляли Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Враг обстрелял города и села Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Карта боевых действий на Юге

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений территориальной обороны противника.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Силы обороны ударили по оккупантам