Для взятия Бахмута террористы стягивают не только вагнеровцев, но и штурмовые отряды десантников. Однако украинские военные не дают врагу прорвать оборону.

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Россия хочет взять Бахмут до 9 мая

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, российский враг сейчас изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи оккупанты стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении.

Маляр подчеркнула, что наши военные не дают захватчику прорвать оборону. Так, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов ЧВК "Вагнера".

Россияне склонны к такому символизму. Их ключевой исторический миф – это 9 мая. И они действительно поставили задачу до этой даты взять под контроль Бахмут. Свои действия они тоже подстраивают под эту задачу,

– отметила Маляр.

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