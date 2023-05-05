До этого Пригожин заявлял о якобы проблемах с боеприпасами у его войск. В ГУР МО подчеркнули, что такие заявления связаны с тем, что ЧВК "Вагнера" не сможет взять украинский город до 9 мая.

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В разведке прокомментировали заявления Пригожина

Представитель украинской разведки Андрей Черняк заявил, что Пригожин самостоятельно не будет выводить вагнеровцев из Бахмута. Однако такими заявлениями глава ЧВК "Вагнера" пытается перебросить свою вину на другие структуры российской армии.

Он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово,

– рассказал Черняк.

При этом представитель ГУР МО подтвердил, что приспешники Пригожина имеют проблемы с боеприпасами. Более того, чем больше снарядов им дают, тем больше вагнеровцы в них нуждаются и хотят.

"Но сколько бы им ни давали – им не будет достаточно", - отметил Андрей Черняк.

Обратите внимание! Еще с апреля 2023 года Евгений Пригожин обвиняет минобороны России в том, что его ЧВК "Вагнера" урезали количество боеприпасов. Это привело к тому, что "повар Путина" поставил Шойгу ультиматум. Мол, если его приспешников не обеспечат необходимым количеством снарядов, то он их выведет из Бахмута. Собственно чуда не произошло, поэтому Пригожин 5 мая анонсировал выход из украинского города.

Пригожин пригрозил вывести "вагнеровцев" из Бахмута: что известно