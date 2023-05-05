Ролик "повар Путина" выложил в сеть, передает 24 Канал. На нем можно увидеть, как у Евгения Пригожина за спиной в несколько рядов лежат бойцы ЧВК "Вагнера", уничтоженные нашими защитниками в боях за Бахмут.
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Свежие потери врага
Как заверил Пригожин, это бойцы, которые были ликвидированы 4 мая. На видео видно, что у некоторых даже не успела высохнуть кровь. Он призвал оператора снять всех уничтоженных наемников, чтобы продемонстрировать, насколько масштабны потери среди ЧВК "Вагнера" в Бахмуте.
Понятно, что этот ролик он снял не просто так. Мы знаем, что Пригожин любит эпатировать, поэтому именно таким образом он решил:
- проехаться по российскому минобороны;
- требовать боеприпасы, ведь его наемники переживают снарядный голод.
А теперь слушайте меня, с**а-б**ть! Это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. И те подонки, которые не дают нам боеприпасы, с**а, в аду будут есть их требухи, б*ть, п***расы,
– сказал он.
Пригожин снял десятки уничтоженных вагнеровцев / Скриншот
Снарядный дефицит зашкаливает
По словам Пригожина, у его наемников снарядный голод на уровне 70%. Так что, обругав Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, спросил у них, где боеприпасы? У "повара Путина" сильно пылало, поэтому он вспомнил, что чиновники отсиживаются в кабинетах, а их дети – наслаждаются роскошной жизнью.
"Вы думаете о том, что вы – хозяева этой жизни. И что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов, то их (наемников – 24 Канал) в 5 раз меньше", – добавил он.
Пригожин посетовал, что его уничтоженные наемники пришли на фронт добровольно. И что свою жизнь они отдают за то, чтобы российские чиновники "жировали в своих кабинетах с красным деревом".
Заметим, что раньше Пригожин прямо угрожал минобороны. Он говорил, что выведет своих наемников из Бахмута, если им не будут снабжать боеприпасы. Подозреваем, что шантаж не сработал, и поэтому он решил выложить в сеть этот ролик. Но все мы знаем, что в России потерь не считают, так что, вероятно, Шойгу и Герасимов никогда не увидят этот ролик, в котором глава ЧВК "Вагнера" скулит на дефицит снарядов.