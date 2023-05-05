Ролик "кухар Путіна" виклав у мережу, передає 24 Канал. На ньому можна побачити, як у Євгєнія Пригожина за спиною у кілька рядів лежать бійці ПВК "Вагнера", яких знищили наші захисники у боях за Бахмут.

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Свіжі втрати ворога

Як запевнив Пригожин, це бійці, яких ліквідували 4 травня. На відео видно, що в деяких навіть не встигла запектися кров. Він закликав оператора зняти всіх знищених найманців, щоб продемонструвати, наскільки масштабні втрати серед ПВК "Вагнера" у Бахмуті.

Ясна річ, що цей ролик він зняв не просто так. Ми знаємо, що Пригожин любить епатувати, тож саме в такий спосіб він вирішив:

проїхатися по російському міноборони;

вимагати боєприпаси, адже його найманці переживають снарядний голод.

А тепер слухайте мене, с**а-б**ть! Це чиїсь, б**ть, батьки і чиїсь сини. І ті покидьки, які не дають нам боєприпаси, с**а, в пеклі будуть їсти їхні тельбухи, б**ть, п***раси,

– сказав він.



Пригожин зняв десятки знищених вагнерівців / Скриншот

Снарядний дефіцит зашкалює

За словами Пригожина, у його найманців снарядний голод на рівні 70%. Тож він, облаявши Сєргєя Шойгу та Валерія Герасимова, запитав у них, де боєприпаси? У "кухаря Путіна" добряче палало, тож він пригадав, що високопосадовці відсиджуються у кабінетах, а їхні діти – насолоджуються розкішним життям.

"Ви думаєте про те, що ви – господарі цього життя. І що ви маєте право розпоряджатися їхніми життями. Думаєте про те, що якщо у вас є склади від снарядів, то ви маєте на це право. Є елементарні підрахунки. Якщо ви даєте норму боєприпасів, то їх (найманців – 24 Канал) у 5 разів менше", – додав він.

Пригожин побідкався, що його знищені найманці прийшли на фронт добровільно. І що свої життя вони віддають за те, щоб російські чиновники "жирували у своїх кабінетах з червоним деревом".

Зауважимо, що раніше Пригожин прямо погрожував міноборони. Він казав, що виведе своїх найманців з Бахмута, якщо їм не постачатимуть боєприпаси. Підозрюємо, що шантаж не спрацював, і саме тому він вирішив викласти у мережу цей ролик. Але всі ми знаємо, що в Росії втрат не рахують, тож, імовірно, Шойгу та Герасимов ніколи не побачать цей ролик, у якому глава ПВК "Вагнера" скавчить на дефіцит снарядів.