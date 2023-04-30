В інтерв'ю російському воєнкору Євгеній Пригожин пригрозив, що якщо до 28 квітня міноборони Росії не розв'яже проблему нестачі боєприпасів для його найманців, то їм доведеться покинути Бахмут, інформує 24 Канал. Тобто дедлайн уже пройшов.

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Пригожин написав листа Шойгу

Євгеній Пригожин заявив, що написав відповідного листа з ультиматумом міністру оборони Сєргєю Шойгу, в якому відзначив, що відсутність боєприпасів на тлі наступу ЗСУ може мати катастрофічні для його найманців наслідки. Тому для того, аби вагнерівцям таки постачали снаряди, Пригожин вирішив залякати військове керівництво Росії виведенням своїх найманців з Бахмута.

Якщо дефіцит боєприпасів не буде заповнений, то ми будемо вимушені в організованому порядку, щоб не втікати як лякливі щури потім, або виходити, або залишатися гинути. Швидше за все, частину підрозділів ми будемо вимушені вивести,

– заявив Пригожин.

"Кухар Путіна" каже, що його найманцям потрібні боєприпаси, а російським бюрократам треба припинити обман росіян про те, що на фронті "усе добре". За його словами, після відведення вагнерівців з Бахмута фронт розсиплеться та це матиме негативні наслідки для загарбників.

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1 вагнерівець за 1 метр української землі

Попри те, що дедлайн, який Пригожин поставив Шойгу, вже вийшов, вагнерівці залишаються у Бахмуті. Однак у коментарі російським ЗМІ Пригожин заявив, що за суботу 29 квітня його найманці буцімто просунулися на 100 – 150 метрів, але при цьому 94 вагнерівці загинули. Тобто, якщо вірити словами про "успіх" найманців, то 1 вагнерівець вмирає для просування на 1 метр.

"Кухар Путіна" звинувачує у втратах військове керівництво, бо, за його словами, за умов відсутності "снарядного голоду", втрати найманців були б у 5 разів менші. Однак Бахмут поки що ПВК "Вагнера" не залишає.

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Конфронтації Пригожина з Шойгу призвели до того, що його найманцям суттєво урізали постачання озброєння, зокрема на це вплинуло і те, що Росія вичерпує свої запаси в снарядах.

Ще 15 квітня Пригожин заявив, що Росії варто було б згорнути так звану "спецоперацію" та заявити про досягнення "певних цілей", аби "намертво закріпитися на вже захоплених територіях". Разом з тим Пригожин заявив про відкриття рекрутингових центрів у містах Росії. Ватажок ПВК "Вагнер" планує набрати близько 30 тисяч нових найманців вже до середини травня. Проте тепер він планує вербувати не ув'язнених, а всіх, звичайних цивільних.