Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Пригожин хоче, аби армія вбивць "намертво закріпилася" на вже окупованих територіях.

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Пригожин хоче "поставити крапку"

Очевидно, "кухар Путіна" так боїться українського контрнаступу, що прагне бодай якось зберегти те, що вдалося загарбати.

Сьогодні необхідно поставити якусь жирну крапку в "СВО" (війні – 24 Канал). Ідеальний варіант – це оголосити про закінчення "СВО", повідомити все про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми справді їх досягли. Тепер залишається лише одне: намертво закріпитися, на тих територіях, які вже є,

– сказав він.

Наразі влада Росії не коментувала цю заяву Пригожина. Проте ще тиждень тому у Кремлі стверджували, що іншого шляху, окрім продовження "спецоперації", немає. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Разом з тим Пригожин заявив про відкриття рекрутингових центрів у містах Росії. Ватажок ПВК "Вагнер" планує набрати близько 30 тисяч нових найманців вже до середини травня. Проте вже не ув'язнених, а вільних громадян.

Пригожин боїться контрнаступу ЗСУ

Раніше Пригожин заявив, що йому відомо про потенціал ЗСУ для контрнаступу. "Кухар Путіна" стривожений кількістю військ. Зокрема, Пригожин заявив, що Збройні Сили України могли зібрати до 400 тисяч особового складу для майбутнього контрнаступу. Також він переконаний, що ЗСУ розпочнуть контрнаступ через тиждень.