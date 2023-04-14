Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Він додав, що в результаті поділу влади деякі з кланів припинять своє існування.

Дивіться також Православний джихад: як Росія поринає у міжрелігійну війну

Основна боротьба розгорнеться між трьома кланами

За його словами, на владу точно не претендують російські ліберали, адже їх Путін знищив, як клас. Зараз вони перебувають за кордоном і не можуть впливати на порядок денний в Росії, хоча теоретично можуть повернутись після закінчення війни.

"Хто залишився? Якщо не брати до уваги людей, які замовчують війну, то залишаються силовики, які всі ці роки "доїли" бізнес та керували людьми. Але є нюанс: для них важливо, щоб був спокій і стабільність, щоб продовжувати свої брудні справи", – повідомив Олевський.

Тимур Олевський про те, хто хоче позбутись Путіна: дивитись відео

Іншим кланом, який готовий вступити в боротьбу, журналіст називає ветеранів війни, яких може об’єднати така особистість, як ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин. Він може отримати свою електоральну частку внаслідок того, що буде єдиним, хто готовий забезпечити "порядок" в Росії, коли з фронту повернуться російські мобілізовані з враженою психікою і почнуть займатись ґвалтуванням, розбоєм тощо.

Ще один клан – ультрапатріоти, які критикують Путіна за "неправильне" ведення війни проти України. Олевський каже, що між цими трьома кланами розгорнеться реальна боротьба за владу.

Армія не має ресурсів на політичну боротьбу

Він також розповів, що існує армійський клан, але маючи зброю, армія не має суб’єктності. Зараз вони повністю виконують волю Кремля і не мають ресурсів для політичних дій. Крім цього, є так звані старі олігархи, які керують російськими надрами. Вони намагались опиратись на середній клас, якого в Росії вже немає.

"Кожна з цих сил претендує на владу, але реальна боротьба буде розгорнута між силовиками, ветеранами й ультрапатріотами. Силовики приберуть патріотів, а з ветеранами домовляться про перерозподіл майна олігархів. Таким чином сформується система, де за умовний громадянський сектор відповідатимуть силовики, а за репресивний – ветерани", – наголосив Олевський.

Політична боротьба всередині Росії