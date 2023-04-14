Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский. Он добавил, что в результате разделения власти некоторые из кланов прекратят свое существование.

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Основная борьба развернется между тремя кланами

По его словам, на власть точно не претендуют российские либералы, ведь Путин уничтожил как класс. Сейчас они находятся за границей и не могут влиять на повестку дня в России, хотя теоретически могут вернуться после окончания войны.

"Кто остался? Если не считать людей, которые умалчивают войну, то остаются силовики, которые все эти годы "доили" бизнес и руководили людьми. Но есть нюанс: для них важно, чтобы было спокойствие и стабильность, чтобы продолжать свои грязные дела", – сообщил Олевский.

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Другим кланом, готовым вступить в борьбу, журналист называет ветеранов войны, которых может объединить такая личность, как главарь вагнеровцев Евгений Пригожин. Он может получить свою электоральную долю из-за того, что будет единственным, кто готов обеспечить "порядок" в России, когда с фронта вернутся российские мобилизованные с пораженной психикой и начнут заниматься изнасилованием, разбоем и т.д.

Еще один клан – ультрапатриоты, критикующие Путина за "неправильное" ведение войны против Украины. Олевский говорит, что между этими тремя кланами развернется реальная борьба за власть.

У Армии нет ресурсов на политическую борьбу

Он также рассказал, что существует армейский клан, но имея оружие, у армии нет субъектности. Сейчас они полностью выполняют волю Кремля и не имеют ресурсов для политических действий. Кроме этого, есть так называемые старые олигархи, управляющие российскими недрами. Они пытались опираться на средний класс, которого у России уже нет.

"Каждая из этих сил претендует на власть, но реальная борьба будет развернута между силовиками, ветеранами и ультрапатриотами. Силовики уберут патриотов, а с ветеранами договорятся о перераспределении имущества олигархов. Таким образом сформируется система, где за условный гражданский сектор будут отвечать силовики, а за репрессии ветераны", – подчеркнул Олевский.

Политическая борьба внутри России