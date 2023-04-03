В воскресенье, 2 апреля, на своем ютуб-канале Игорь Гиркин, которого еще называют диверсантом ФСБ, объявил о создании фактически ячейки людей, которые не в своем уме. Назвал он его пафосно – "клуб рассерженных патриотов". Об этом информирует 24 Канал.

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Кто участвует в этом цирке

Вместе со Стрелковым в этом так называемом "клубе" есть такие коллаборанты, предатели и фанаты "великой и могучей России":

Павел Губарев;

Владимир Грубник;

Виктор Алкснис;

Максим Калашников;

Максим Климов;

Михаил Аксель;

Евгений Михайлов.

Причины создания "клуба" – не радостны

Если верить словам Губарева, то создали эту организацию, потому что ни "вторая армия мира", ни наемники ЧВК "Вагнера", ни другие группировки России не могут добиться побед на поле боя.

Мы признаем право России на восстановление своих "исторических границ". Мы разъярены тем, что идем от поражения к поражению и ничего не меняется,

– говорит он.

Особенно приятно слышать негодования самого главаря террористов Гиркина. Собственно, он не подбирая слов, констатировал, что дела у оккупантов на фронте плохи.

К тому же, по его словам, масла в огонь подливают пропагандистские средства массовой информации, не желающие объективно освещать происходящее на поле боя.

К сожалению, ситуация на фронте, которую СМИ всячески лакируют, очень негативно влияет на ситуацию по всей стране. Не побоюсь этого сказать, что мы двигаемся к военному поражению. Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совсем не готова. К ней оказалась не готова ни армия, ни политическая система,

– говорит террорист Стрелков.

Важно! Гиркина называют военным преступником, ведь с начала войны в 2014 году он неоднократно участвовал в операциях, направленных на то, что уничтожить Украину. В 2019 году Международный уголовный суд в Гааге объявил Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

ФСБ использует Гиркина

Добавим к этой теме, что главарь террористов Стрелков неоднократно высказывался против политики Кремля и якобы даже осуждал военное руководство России за невозможность одержать какую-либо победу на войне против Украины.

Однако по мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, вся критика Гиркина согласована с Москвой. Вероятно, происходит это даже при содействии Федеральной службы безопасности России.