У неділю, 2 квітня, на своєму ютуб-каналі Ігор Гіркін, якого ще називають диверсантом ФСБ, оголосив про створення фактично осередку людей, які несповна розуму. Назвав він його пафосно – "клуб розсерджених патріотів". Про це інформує 24 Канал.

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Хто бере участь в цьому цирку

Разом зі Стрєлковим у цьому так званому "клубі" є такі колаборанти, зрадники й фанати "великої та могутньої Росії":

Павло Губарєв;

Володимир Грубник;

Віктор Алксніс;

Максим Калашніков;

Максим Клімов;

Михайло Аксель;

Євген Михайлов.

Причини створення "клубу" – не радісні

Якщо вірити словам Губарєв, то створили цю організацію, бо ні "друга армія світу", ні найманці ПВК "Вагнера", ні інші угрупування Росії не можуть досягти перемог на полі бою.

Ми визнаємо право Росії на відновлення своїх "історичних кордонів". Ми розлючені тим, що йдемо від поразки до поразки та нічого не змінюється,

– каже він.

Особливо приємно чути бідкання самого ватажка терористів Гіркіна. Власне, він не підбираючи слів констатував, що справи в окупантів на фронті кепські.

До того ж, за його словами, масла у вогонь підливають пропагандистські засоби масової інформації, які не хочуть об'єктивно висвітлювати те, що відбувається на полі бою.

На жаль, ситуація на фронті, яку ЗМІ всіляко лакують, вкрай негативно впливає на ситуацію по всій країні. Не побоюся цього сказати, що ми рухаємося до воєнної поразки. Ми влізли в тривалу затяжну війну, до якої наша економіка виявилася абсолютно не готовою. До неї виявилася не готовою ні армія, ні політична система,

– каже терорист Стрєлков.

Важливо! Гіркіна називають воєнним злочинцем, адже від початку війни у 2014 році він неодноразово брав участь в операціях, які були спрямовані на те, що знищити Україну. У 2019 році Міжнародний кримінальний суд в Гаазі оголосив Гіркіна у міжнародний розшук як особу, що причетна до збиття Боїнга MH-17.

ФСБ використовує Гіркіна

Додамо до цієї теми, що ватажок терористів Стрєлков неодноразово висловлювався проти політики Кремля та начебто навіть засуджував військове керівництво Росії за неможливість здобути хочу якусь перемогу на війні проти України.

Однак на думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, уся критика Гіркіна погоджена з Москвою. Ймовірно, відбувається це навіть за сприянням Федеральної служби безпеки Росії.