Український лідер наголосив, необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники. Відчуття безкарності спричинить нові злочини.

Важливо Гіркін, Дубинський і Харченко отримали довічне за збиття "Боїнга"

Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим,

– наголосив Зеленський.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також заявив, що замовники тієї трагедії, як і нинішніх подій в Україні, одні й ті самі. Усі російські злочинці мають опинитися на лаві підсудних. За словами Єрмака, це наше спільне завдання.

Вирок суду про збиття "Боїнга"

Cуд у Гаазі виніс перший вирок у справі збиття над Донбасом літака "Боїнг 777", що виконував рейс MH-17.

Двох росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, а також одного громадянина України Леоніда Харченка визнали винними у збитті літака. Їм призначили довічне ув'язнення.

Також у суді довели, що ЗРК "Бук", з якого збили MH-17, привезли з Росії в Україну, а потім вивезли назад.

Також суддя констатував, що Росія постачала зброю та фінансувала терористичну організацію "днр".

Зазначимо, що це лише перший вирок у справі. Очікують притягнення до відповідальності й інших причетних.

Дивіться більше – Гіркіна "розриває" через Херсон: відео