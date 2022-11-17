Тоді всі члени екіпажу та пасажири літака загинули. Суд призначив Дубинському, Гіркіну й Харченку довічне ув'язнення за збиття Boeing-777 над Донбасом.

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Суд оголосив вирок підозрюваним заочно, адже вони досі на свободі

У збитті малазійського пасажирського літака підозрюваними були 4 осіб. Серед них: Сергій Дубинський з позивним "Хмурий", Ігор Гіркін – "Стрелков", Олег Пулатов ("Гюрза") та Леонід Харченко на прізвисько "Крот".

Заочно оголосили про довічне ув'язнення трьом з них: Гіркіну, Дубинському та Харченку. Ще одного підозрюваного, росіянина Пулатова, виправдали.

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Обвинувачені виплатять компенсацію сім'ям загиблих

Крім довічного, суд також зобов'язав Гіркіна, Дубинського та Харченка виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат становитиме 16 мільйонів євро.

Гаазькі судді повідомили, що планують видати окремий ордер на компенсацію щодо кожного запиту. Вони вважають вимоги родин загиблих щодо відшкодувань цілком законними.

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17 липня 2014-го року малазійський "Боїнг" збили з ЗРК "Бук". У літак випустили ракету з тимчасово окупованої бойовиками території, а саме – з Первомайського.

Російське керівництво контролювало так звану "ДНР" ще з квітня 2014 року. Усі ватажки бойовиків призначалися Кремлем.

Рішення сепаратисти приймали тільки після попереднього схвалення з Росії.

Саме Росія озброювала сепаратистів на Донбасі, а також фінансувала їхню підривну діяльність на території України.

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