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У збитті літака підозрюють 4 осіб:
- Сергія Дубинського – позивний "Хмурий";
- Ігоря Гіркіна – позивний "Стрелков";
- Олега Пулатова – позивний "Гюрза";
- Леоніда Харченка – позивний "Крот".
Чи виголосить суд їм довічне ув'язнення та чи чітко визнає Росію винною у збитті Боїнга – основні питання, які цікавлять аудиторію. Зауважимо, що на лаві підсудних нікого не має, адже підозрювані досі на волі.