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Справа MH17: яким буде вирок

У збитті літака підозрюють 4 осіб:

  • Сергія Дубинського – позивний "Хмурий";
  • Ігоря Гіркіна – позивний "Стрелков";
  • Олега Пулатова – позивний "Гюрза";
  • Леоніда Харченка – позивний "Крот".

Чи виголосить суд їм довічне ув'язнення та чи чітко визнає Росію винною у збитті Боїнга – основні питання, які цікавлять аудиторію. Зауважимо, що на лаві підсудних нікого не має, адже підозрювані досі на волі.