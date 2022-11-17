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Справа MH17: яким буде вирок

У збитті літака підозрюють 4 осіб:

Сергія Дубинського – позивний "Хмурий";

Ігоря Гіркіна – позивний "Стрелков";

Олега Пулатова – позивний "Гюрза";

Леоніда Харченка – позивний "Крот".

Чи виголосить суд їм довічне ув'язнення та чи чітко визнає Росію винною у збитті Боїнга – основні питання, які цікавлять аудиторію. Зауважимо, що на лаві підсудних нікого не має, адже підозрювані досі на волі.

Зверніть увагу! 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю збили літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. У цей час він виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія). Усі пасажири та персонал, що були на борту, загинули.