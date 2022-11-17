Наказание должны объявить 4 обвиняемым. 24 канал проинформирует вас о главных тезисах и выводах суда.

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Дело MH17: каким будет приговор

В сбитии самолета подозревают 4 человека:

  • Сергея Дубинского – позывной "Хмурый";
  • Игоря Гиркина – позывной "Стрелков";
  • Олега Пулатова – позывной "Гюрза";
  • Леонида Харченко – позывной "Крот".

Провозгласит ли суд им пожизненное заключение и признает ли четко Россию виновной в сбитии Боинга – основные вопросы, которые интересовали аудиторию. Заметим, что на скамье подсудимых никого нет, ведь подозреваемые до сих пор на свободе.

Приговор по делу о сбитии "Боинга": смотрите видео

Главные тезисы Гаагского трибунала

  • В малазийский "Боинг", сбитый в июле 2014 года, попали из ЗРК "Бук". Попали в самолет из населенного пункта, подконтрольного пророссийским боевикам. Речь идет о территории оккупированного Первомайского.
  • Россия имела контроль над самопровозглашенным квазиобразованием "ДНР" еще с апреля 2014 года.
  • Вожаки сепаратистов назначались Кремлем. Они постоянно совещались и согласовывали свои шаги с руководящей верхушкой России.
  • Россия поставляла вооружение на Донбасс и финансировала деятельность сепаратистов.