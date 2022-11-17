Украинский лидер подчеркнул, что необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики. Чувство безнаказанности повлечет за собой новые преступления.

Важно Гиркин, Дубинский и Харченко получили пожизненное за сбитие "Боинга"

Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным,

– подчеркнул Зеленский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также заявил, что заказчики той трагедии, как и нынешних событий в Украине, одни и те же. Все российские преступники должны оказаться на скамье подсудимых. По словам Ермака, это наша общая задача.

Приговор суда об сбитии "Боинга"

Суд в Гааге вынес первый приговор по делу сбития над Донбассом самолета "Боинг 777", выполнявшего рейс MH-17.