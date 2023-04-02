Одним из самых медийных лиц геноцидной войны России против Украины является не военный, а назначенный олигарх Евгений Пригожин. Он номинально возглавляет так называемую группу "Вагнера". 24 Канал решил провести исторические параллели и сравнить вагнеровцев с другими наемниками.
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Неприятная коллизия – вагнеровцы вне закона
Новые российские законы наемников называют "участниками добровольческих формирований". И это уже другая калька – немецкого термина Freikorps (фрайкоры), то есть Корпус добровольцев.
Кто такие фрайкоры
Фрайкоры ныне известны как парамилитарные объединения немецких ветеранов Первой мировой войны, преимущественно с правыми взглядами и отсутствием пиетета к человеческой жизни. Позже участники фрайкоров присоединились к нацистам и стали основой уже для их парамилитарных формирований.
На самом же деле история фрайкоров начинается еще в середине 18 века и связывается с персоной прусского кайзера – Фридриха Второго.
Неожиданно, но здесь есть параллели с современной группой "Вагнера". На них обратил внимание американский историк Александр Бернс, подробности он изложил в своей статье на портале War on the Rocks.
Бернс рассказывает, что кроме знаменитых гренадеров и не менее легендарной линейной тактики, на стороне Фридриха воевали также нерегулярные подразделения – фрайкоры.
- Они отличались от регулярной прусской армии, были сформированы на средства и по инициативе местных нобилей, которые часто эти отряды и возглавляли, а кое-где делегировали эти права профессионалам-военным, которых тогда было немало на свободных хлебах.
- В 18 веке дворяне могли легко переходить на службу к многочисленным европейским монархам и за одну войну успевали повоевать за разные враждующие стороны, некоторые – по несколько раз.
Бернс указывает, что большинство в немецких фрайкорах составляли пленные из армий противника, исследователь называет их prisoners. И здесь уже прямая параллель с "Вагнером", ведь сейчас большинство у пригожинцев составляют именно завербованные на зонах "зеки" (конечно, абсолютно незаконно, даже с точки зрения российских законов).
Наемники Морица Саксонского / фото geheugenvannederland.nl
На самом деле автор несколько ошибается, ведь те же фрайкоры формировались не из prisoners, а deserters, то есть дезертиров. Также там немало было и добровольцев, причем разных национальностей – от венгров и хорватов и, возможно, и украинских казаков. Но в чем господин Бернс прав, так в том, что фрайкоров использовали как штурмовиков для суицидальных атак на укрепленные позиции – ныне они известны как "мясные волны". И это то же, что сейчас делает "Вагнер".
Бойцы фрайкора Вильгельма вон Клейста / фото Wikimedia Commons
Несмотря на высокую смертность, фрайкоры были относительно эффективны, они были автономны, а потому – лишены чрезмерной бюрократии большой армии. Наличие талантливых командиров и отсутствие сантиментов позволяли экспериментировать на поле боя и производить наиболее эффективную тактику боя. Через сто лет – уже в 19 веке – этот подход получит преимущество над линейной тактикой, впрочем, никто из участников фрайкоров до этого момента не доживет.
- Бернс говорит об этих творческих поисках командиров фрайкоров и сравнивает их с творчеством командиров "Вагнера" – те также сделали "мясные штурмы" эффективными, учитывая, что ценой больших жертв среди зэков (которых никому не жалко) вагнеровцам удается продвигаться вперед. Впрочем, до больших побед русским наемникам очень далеко – тот же Бахмут они штурмуют уже более полугода, Соледар и Попасную утопили в собственной крови и на том "кончились". Это трудно сравнить с эффективностью времен Морица Саксонского или Фридриха Второго.
- Еще одна общая черта между фрайкорами и вагнеровцами – варварская жестокость. Здесь параллелей еще больше. Впрочем, есть нюанс, на фоне зверств регулярной русской армии "Вагнер" особенно даже как-то не выделяется. Напомним, в Буче и Гостомеле наемников Пригожина не было – все страшные зверства творили именно регулярные войска. Возможно, чтобы догнать ВС РФ в кровожадности и не отставать, "пригожинцы" прибегли к пиар-казням с помощью кувалд, а также стали рекламировать расстрелы и собственные заградительные отряды.
Слишком много чести для Пригожина.
При этом русская пропаганда в лучших традициях причудливого постмодернизма часто рисует "Вагнер" не как сталинских "штрафников" или фрайкоров 18 века, а как куражных наемников предыдущих эпох. Так, Евгений Пригожин выступает чуть ли не кондотьером (так называли командиров наемников в 14 – 16 веке в Италии).
Евгений Пригожин / скриншот
Известный завистник Пригожина – военный преступник Гиркин сравнивает номинала группы "Вагнер" вообще с Альбрехтом Валленштейном – выдающимся полководцем времен Тридцатилетней войны.
Что известно о ВалленштейнеБыл одним из главнокомандующих войск Священной Римской империи и всегда делал ставку на наемников (его армия не требовала денег от казны и питалась на средства грабежей и контрибуций). Дослужился до самого высокого чина в армии – генералиссимуса и был убит собственной охраной после того, как император Фердинанд Второй решил, что Валленштейн стал слишком влиятельным, самостоятельным и опасным.
Смерть Валленштейна / фото Wikimedia Commons
Хорошо, что Гиркин не сравнил Пригожина и ЧВК "Вагнер" с римскими преторианцами, которые в 193 году нашей эры убивали императоров, задолжавших им премиальные выплаты, а затем продали титул императора на аукционе (победитель, кстати, не смог заплатить вовремя и также был убит).
Возникает резонный вопрос – а не много ли чести? Ответ прост – слишком много. В отличие от Валленштейна, Морица Саксонского, прусского руководителя одного из 14 фридриховых фрайкоров Вильгельма вон Клейста и даже большевистских предводителей времен так называемой Гражданской войны Котовского и Якира (первый имел отряды из криминалитета, второй – из китайских наемников), Пригожин ни в коем случае не является самостоятельной фигурой.
Пригожин не руководит так называемым ЧВК "Вагнер" ни на Донбассе, ни в Сирии, ни в Африке (напомним, что именно африканское направление деятельности "Вагнера" является главным). Он лишь номинально возглавляет это парамилитарное образование, не отвечает за боевые действия и планирование операций (для этого там есть Дмитрий Уткин, тот же "Вагнер").
Настоящим владельцем группы "Вагнер" является государство Россия, а конкретнее – ее спецслужба ФСБ, для них "Вагнер" – военный филиал для гибридных операций за пределами России. Пригожин здесь ширма, которой позволяют быть лицом процесса и получать небольшую ренту от миллиардов, зарабатываемых настоящими владельцами. Бои же на Донбассе и "мясные штурмы" зэков, собранных в штрафбаты – удобная форма утилизации ненужных ресурсов
Реальный прототип для "Вагнера"
Если же искать достойные параллели, далеко идти не стоит, ведь у Пригожина и пригожинцев был прототип не во времена Семилетней войны или войны за Испанское наследие, а во Второй мировой войне. Это Оскар Дирлевангер и его специальная команда СС "Дирлевангер" (впоследствии – 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер").
Военный преступник Оскар Дирлевангер / Бундесархив
Что известно о ДирлевангереВетеран первой мировой войны был участником оккупации Украины после Берестейского мира, после войны присоединился к фрайкору и участвовал в кровавых уличных боях. Защитил диссертацию, был ревностным последователем Гитлера и членом НСДАП, занимался бизнесом и мелкими махинациями, в 1934 году был осужден за педофилию, это оказалось слишком даже для наци, а потому Дирлевангер потерял и научную степень (кстати, тема диссертации будущей войны), и военные знаки отличия.
После освобождения (отсидел 2 года, Пригожин имеет 2 судимости, отсидел 9 лет в тюрьме из 13) Дирлевангер воевал в Испании на стороне Франко, а впоследствии был вообще реабилитирован нацистами. С началом Второй мировой войны Дирлевангер стал частью СС, возглавил специальный карательный отряд, сформированный из браконьеров, отбывавших заключение в концлагере "Заксенхаузен". Впоследствии отряд разросся до батальона, а затем – дивизии.
Когда браконьеры закончились, отряды начали формировать из профессиональных преступников, осужденных солдат Вермахта и членов СС, а также – из военнопленных (у Дирлевангера был целый батальон россиян).
Отрядам Дирлевангера поручали самые кровавые задачи – особенно они "отличились" в Беларуси и Польше.
Фото карателей Дирлевангера из Бундерсархива
На руках Дирлевангера и его воинов – кровь десятков тысяч убитых гражданских и более 200 сожженных деревень. Это классические каратели, о которых так любит вспоминать российская пропаганда, впрочем, очевидно забывая, кто сейчас является их прямым наследником.
Сначала подразделение действовало против партизан и осуществляло так называемые "акции возмездия" для гражданских, но впоследствии, когда у нацистов начались "кадровые проблемы", карателей бросили на фронт (здесь просто прямая аналогия с группой "Вагнера") и превратили в штрафбат.
На фронте подразделение понесло страшные потери, но получали постоянные подкрепления из числа амнистированных преступников, которых без должной подготовки гнали в бой на верную смерть. Так, в боях по подавлению Варшавского восстания в 1944 году потери бригады Дирлевангера достигли 315% от штатной численности.
Впоследствии подразделение испытало страшные потери в боях в Словакии, Венгрии и Германии, пока не было уничтожено Красной армией в мае 1945 года в "Гальбском мешке" (тогда немцы пытались прорваться к окруженному Берлину и спасти Гитлера (этот эпизод и напрасные ожидания Гитлера хорошо показаны в фильме "Бункер), однако сами были окружены и разбиты).
Путин и Пригожин / фото росСМИ
Возмездие для Дирлевангера было страшным – его забили до смерти в тюрьме. То же ждало и большинство его подчиненных. Что-то похожее, похоже, готовит судьба и для Пригожина. Никто не будет разбираться, настоящий ли он кондотьер или просто зиц-председатель ФСБшной конторы. Зато настоящие кураторы так называемой ЧВК в "прекрасной России будущего", возможно, попытаются выдать себя за спасителей и либералов. Для этого им нужно будет только предъявить лысую голову "повара Путина".