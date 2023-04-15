Как пишут российские пропагандистские СМИ, Пригожин хочет, чтобы армия убийц "намертво закрепилась" на оккупированных территориях.

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Пригожин хочет "поставить точку"

Очевидно, "повар Путина" так боится украинского контрнаступления, что стремится как-то сохранить то, что удалось захватить.

Сегодня необходимо поставить какую-нибудь жирную точку в "СВО" (войне – 24 Канал). Идеальный вариант – это объявить об окончании "СВО", сообщить все о том, что Россия добилась тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их добились. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, на тех территориях, которые уже есть,

– сказал он.

В настоящее время власти России не комментировали это заявление Пригожина. Однако еще неделю назад в Кремле утверждали, что другого пути кроме продолжения "спецоперации" нет. Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем Пригожин заявил об открытии рекрутинговых центров в городах России. Главарь ЧВК "Вагнера" планирует набрать около 30 тысяч новых наемников уже к середине мая. Однако уже не заключенных, а свободных граждан.

Пригожин боится контрнаступления ВСУ

Ранее Пригожин заявил, что ему известно о потенциале ВСУ для контрнаступления. "Повар Путина" встревожен количеством войск. В частности, Пригожин заявил, что Вооруженные Силы Украины могли собрать до 400 тысяч личного состава для предстоящего контрнаступления. Также он убежден, что ВСУ начнут контрнаступление через неделю.