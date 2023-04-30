В интервью российскому военкору Евгений Пригожин пригрозил, что если до 28 апреля минобороны России не решит проблему нехватки боеприпасов для его наемников, то им придется покинуть Бахмут, пишет 24 Канал. То есть, дедлайн уже прошел.

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Пригожин написал письмо Шойгу

Евгений Пригожин заявил, что написал соответствующее письмо с ультиматумом министру обороны Сергею Шойгу, в котором отметил, что отсутствие боеприпасов на фоне наступления ВСУ может иметь катастрофические последствия для его наемников. Поэтому для того, чтобы вагнеровцам поставляли снаряды, Пригожин решил запугать военное руководство России выводом своих наемников из Бахмута.

Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы будем вынуждены в организованном порядке, чтобы не убегать как пугающие крысы потом, либо выходить, либо оставаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы будем вынуждены вывести,

– заявил Пригожин.

"Повар Путина" говорит, что его наемникам нужны боеприпасы, а российским бюрократам следует прекратить обман россиян о том, что на фронте "все хорошо". По его словам, после отвода вагнеровцев из Бахмута фронт рассыплется и это будет иметь негативные последствия для захватчиков.

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1 вагнеровец за 1 метр украинской земли

Несмотря на то, что дедлайн, который поставил Пригожин Шойгу, уже вышел, вагнеровцы остаются в Бахмуте. Однако в комментарии российским СМИ Пригожин заявил, что за субботу 29 апреля его наемники продвинулись на 100 – 150 метров, но при этом 94 вагнеровца погибли. То есть, если верить словами об "успехе" наемников, то 1 вагнеровец умирает для продвижения на 1 метр.

"Повар Путина" обвиняет в потерях военное руководство, потому что, по его словам, при отсутствии "снарядного голода", потери наемников были бы в 5 раз меньше. Однако Бахмут пока ЧВК "Вагнера" не покидает.

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Конфронтации Пригожина из Шойгу привели к тому, что его наемникам существенно урезали поставки вооружения, в частности, на это повлияло и то, что Россия исчерпывает свои запасы в снарядах.

Еще 15 апреля Пригожин заявил, что России стоило бы свернуть так называемую "спецоперацию" и заявить о достижении "определенных целей", чтобы "намертво закрепиться на уже захваченных территориях". Вместе с тем, Пригожин заявил об открытии рекрутинговых центров в городах России. Главарь ЧВК "Вагнер" планирует набрать около 30 тысяч новых наемников уже к середине мая. Однако теперь он планирует вербовать не заключенных, а всех обычных гражданских.