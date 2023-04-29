Пригожин – это не воюющий человек, а человек, прежде всего борющийся за деньги. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Алексей Кошель.
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Кошель убежден, что темное будущее, безусловно, ждет и Пригожина, и ЧВК "Вагнера".
Если российские граждане превратились прямо в растения, то есть они не способны думать, анализировать, то по крайней мере, я думаю, что есть не менее 10%, которые поймут заявление Пригожина по-другому – о том, что все плохо. Я имею в виду бывших отставников, силовиков и т.д.
– добавил говорящий.
Деньги прежде всего
Политолог вспомнил, что до сих пор у Пригожина были очень сложные отношения с государственным аппаратом, минобороны, он критиковал руководство, жаловался на нехватку боеприпасов. Поэтому подобные заявления свидетельствуют, что в российской системе управления, в частности, вооруженными силами, есть серьезные проблемы.
Также это заявление – это способ достучаться до Путина, достучаться не только в вопросе снарядов, здесь вопрос денег. Потому что группу "Вагнера" нужно финансировать, это финансируется черными наличными, но получить доступ к бюджетным деньгам, к теневым деньгам – это, конечно, говорится о суммах с большим количеством нулей,
– заметил Кошель.
Он уверен, что вопрос денег для Пригожина стоит на первом месте. В то же время, он отвечает за вагнеровцев и проводит информационные атаки, в которых публично обвиняет петербургского губернатора, ведь он хочет выйти на строительный рынок в России и иметь доступ к большим деньгам.
Кошель объяснил жалобные заявления Пригожина: смотреть видео
У ЧВК "Вагнера" появляется все больше проблем
- Институт изучения войны сообщил, что в Бахмуте растет конкуренция между российскими частными военными компаниями
- Украинские военные рассказывают, что вагнеровцы обстреливают даже собственных бойцов, находящихся на местности позиций ВСУ.
- Российская оппозиционерка Ольга Романова сообщила, что в рядах ЧВК "Вагнера" находилось около 50 тысяч наемников, большая часть которых уже уничтожена. Лишь около 5000 вагнеровцев вернулись на волю в Россию, в основном это ампутанты без рук или ног.