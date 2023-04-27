Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона "Сила свободы" Михаил Крыжановский. По его словам, ситуация в городе очень сложная и не стоит недооценивать силы врага.

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"Ад продолжается"

Российские войска не оставляют попыток захватить Бахмут. Борьба за город будет продолжаться до последнего.

Ад продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не освободим сам город и его окрестности. Противник пытается захватить районы, чтобы окружить город,

– отметил Михаил Крыжановский.

Боец подчеркнул, что сейчас, по решению командира бригады, его батальон не находится на Бахмутском направлении, а ждет дальнейших указаний.

Россияне постоянно используют артиллерию и периодически используют авиацию. По словам Крыжановского, враг не жалеет своих сил и средств.

"Они ведут артиллерийские обстрелы по переднему краю. Поскольку на многих участках расстояние между нашими и вражескими траншеями короткое, это приводит к уничтожению своих сил. Мы так работать артиллерией не можем из-за безопасности наших войск", – рассказал боец ВСУ.

Кроме того, ЧВК "Вагнера" и его подразделения пытаются штурмовать украинские позиции. Впрочем, Вооруженные Силы Украины не стоят в глухой обороне, а также проводят штурмовые действия с целью закрепления в определенных районах, чтобы затем развернуть контрнаступление на конкретном участке.

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Женщины на фронте

Из-за ощутимых потерь ЧВК "Вагнера" восполняют и осужденными, и регулярной армией. Недооценивать подразделения противника нельзя.

Мы считаем все их подразделения боеспособными, готовыми к применению. Соответственно относимся к ним, а также готовимся к определенным действиям,

– отметил военный.

Впрочем, у вагнеровцев уже есть проблемы с нехваткой личного состава. Стоит также отметить, что украинская разведка замечала, что в рядах российской армии есть и женщины, вероятно, это были ранее заключенные или наемники из разных ЧВК.

Михаил Крыжановский подчеркнул, что женщины не выполняли тыловые задания, а шли в бой и штурмы. Такая ситуация была в городе недавно.

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