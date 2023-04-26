Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский напомнил, что Бахмут остается объектом сосредоточения основных усилий врага среди всех других направлений.
Смотрите также Бои за Бахмут: разведка Британии назвала ключевое событие на прошлой неделе
Почему для россиян так важно взять Бахмут
Сырский заметил, что для России восток Украины – это единственный участок фронта, где с начала анонсированного ими "большого наступления" они достигли хоть какого-то прогресса. Поэтому план "завоевать Украину за три дня" плавно перетек в девятимесячные попытки захватить небольшой город.
После ряда поражений на севере и юге Украины руководству России необходимо продемонстрировать хотя бы малейший успех в оккупации Донбасса. Не овладев им, оккупанты не смогут развивать наступление в направлении Краматорска и Северска. Поэтому российская пропаганда представляет бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград". Они любят такие параллели делать. А для достижения своих целей Россия не пожалеет ни человеческих, ни материальных ресурсов,
– сказал Сырский.
Почему нам важно удержать Бахмут
Командующий подчеркнул, что бои за Бахмут имеют важное значение не только для врага, но и для нас. Ведь:
Украинские защитники сдерживают наступление врага и не дают ему увеличивать фронт.
- Город является важным узлом обороны, удержание которого обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом;
- Бахмут – удачно расположенная природная крепость, которая окружена реками и расположена на холмах, что способствует ведению обороны;
- Защите города способствует наличие многоэтажной застройки и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутка, где ведут оборону наши войска;
- Бой касательно овладения городом является специфическим видом боевых действий, который требует особых навыков и создает трудности для войск, что ведут наступление в условиях лесостепи;
- Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на Лисичанском и Донецком направлениях.
Кроме того, именно под Бахмутом наши войска наносят врагу больше всего потерь, уничтожая их самые профессиональные подразделения, вооружение и военную технику.