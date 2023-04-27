Про це 24 Каналу розповів командир батальйону "Сила свободи" Михайло Крижанівський. За його словами, ситуація у місті дуже складна і не варто недооцінювати сил ворога.

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"Пекло продовжується"

Російські війська не полишають спроб захопити Бахмут. Боротьба за місто триватиме до останнього.

Пекло продовжується і продовжуватиметься до тих пір, поки ми повністю не звільнимо саме місто та його околиці. Противник намагається захопити райони, щоб оточити місто,

– зазначив Михайло Крижанівський.

Боєць підкреслив, що зараз, за рішенням командира бригади, його батальйон не перебуває на Бахмутському напрямку, а чекає подальших вказівок.

Росіяни постійно використовують артилерію та періодично застосовують авіацію. За словами Крижанівського, ворог не шкодує своїх сил та засобів.

"Вони ведуть артилерійські обстріли по передньому краю. Оскільки на багатьох ділянках відстань між нашими та ворожими траншеями є короткою, це призводить до знищення своїх сил. Ми так працювати артилерією не можемо через безпеку наших військ", – розповів боєць ЗСУ.

Крім того, ПВК "Вагнера" та його підрозділи намагаються штурмувати українські позиції. Втім Збройні Сили України не стоять в глухій обороні, а також проводять штурмові дії з метою закріплення у певних районах, для того аби потім розвернути контрнаступ на конкретній ділянці.

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Жінки на фронті

Через відчутні втрати ПВК "Вагнера" поповнюють і засудженими, і регулярною армією. Недооцінювати підрозділи ворога не можна.

Ми вважаємо всі їхні підрозділи боєздатними, готовими до застосування. Відповідно ставимось до них, а також готуємось до певних дій,

– зазначив військовий.

Втім у вагнерівців вже є проблеми з браком особового складу. Варто також зауважити, що українська розвідка помічала, що в лавах російської армії є й жінки, ймовірно, це були раніше ув'язнені або найманки з різних ПВК.

Михайло Крижанівський підкреслив, що жінки не виконували тилові завдання, а йшли в бій та штурми. Така ситуація була у місті нещодавно.

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