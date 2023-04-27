Аналітики ISW зазначають, у відеозверненні до президента Росії Володимира Путіна бійці ПВК "Потік" (за повідомленнями, одного з трьох добровольчих загонів російської державної енергетичної компанії "Газпром"), стверджують, що посадові особи "Газпрому" сказали членам "Потоку", що вони підпишуть контракти з Міністерством оборони (МО) Росії, але потім їх змусили підписати контракти з ПВК "Редут".

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До чого це може привести

Один з бійців "Потоку" стверджував, що "Газпром" створив ще два підрозділи – "Факел" і "Пламя", підпорядковані МО Росії.

У звіті вказують і те, що бійці "Потоку" повідомляли про погане поводження з боку бойовиків "Вагнера", які погрожували розстріляти бійців "Потоку", якщо вони відійдуть від лінії зіткнення.

Різні джерела повідомляли, що бійці "Потоку" залишили свої позиції в Бахмуті. Причиною цього називали брак боєприпасів.

За оцінками ISW, Євген Пригожин, ймовірно, розглядає збільшення кількості ПВК навколо Бахмута як конкуренцію, і, схоже, що посилення присутності інших приватних військових формувань у районі Бахмута може призвести до значних розбіжностей.

Також згідно із зібраними даними, у звіті зазначають, що Росія, схоже, продовжує цілеспрямовану кампанію депопуляції на окупованих територіях України, щоб полегшити заселення українських територій росіянами.

Ситуація у Бахмуті: головне

У ранковому зведенні Генштабу 27 квітня повідомили, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Ворог продовжує наступальні операції в Бахмуті. Тривають важкі бої за місто", – вказують у повідомленні.

Начальник пресслужби 10 гірсько-штурмої бригади "Едельвейс" Микита Шандиба заявив, що українські війська готують "сюрприз" для російських окупантів у Бахмуті.

За словами Шандиби, у місті важка ситуація. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, проте їм не виходить. Хоча для цього росіяни використовують артилерію та піхоту.