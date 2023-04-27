Аналитики ISW отмечают, что в видеообращении к президенту России Владимиру Путину бойцы ЧВК "Поток" (по сообщениям, одного из трех добровольческих отрядов российской государственной энергетической компании "Газпром") утверждают, что должностные лица "Газпрома" сказали членам "Потока", что они подпишут контракты с Министерством обороны (МО) России, но затем их заставили подписать контракты с ЧВК "Редут".

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К чему это может привести

Один из бойцов "Потока" утверждал, что "Газпром" создал еще два подразделения – "Факел" и "Пламя", подчиненные МО России.

В отчете указывают и то, что бойцы "Потока" сообщали о плохом обращении со стороны боевиков "Вагнера", угрожавших расстрелять бойцов "Потока", если они отойдут от линии столкновения.

Разные источники сообщали, что бойцы "Потока" оставили свои позиции в Бахмуте. Причиной этого называли нехватку боеприпасов.

По оценкам ISW, Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества ЧВК вокруг Бахмута как конкуренцию, и, похоже, усиление присутствия других частных военных формирований в районе Бахмута может привести к значительным разногласиям.

Также, согласно собранным данным, в отчете отмечают, что Россия, похоже, продолжает целенаправленную кампанию депопуляции на оккупированных территориях Украины, чтобы облегчить заселение украинских территорий россиянами.

Ситуация в Бахмуте: главное

В утренней сводке Генштаба 27 апреля сообщили, что основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Враг продолжает наступательные операции в Бахмуте. Продолжаются тяжелые бои за город", – указывают в сообщении.

Начальник пресс-службы 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба заявил, что украинские войска готовят "сюрприз" для российских оккупантов в Бахмуте.

По словам Шандибы, в городе тяжелая ситуация. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, однако у них не получается. Хотя для этого россияне используют артиллерию и пехоту.