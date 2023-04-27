Россия, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Враг наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

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Силы обороны отразили 54 атаки

Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Подразделениями Сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 54 атаки противника на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Россия наступает на нескольких направлениях

Россияне наступали в направлении Ивановского: карта

Россияне наступают в районе Авдеевки: карта

Россияне наступают в районе Марьинки: карта

Какая ситуация под Лиманом и Угледаром

Россияне обороняются в Херсонской области

Оккупанты обороняются на Юге: карта

Силы обороны отработали по оккупантам

  • Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
  • Также уничтожены 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника.