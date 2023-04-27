Россия, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Враг наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

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Силы обороны отразили 54 атаки

Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Подразделениями Сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 54 атаки противника на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Россия наступает на нескольких направлениях

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василевка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали более 10 населённых пунктов в Донецкой области.

Россияне наступали в направлении Ивановского: карта

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы почти десяти населенных пунктов Донецкой области.

Россияне наступают в районе Авдеевки: карта

На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Под вражеские обстрелы попали Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

Россияне наступают в районе Марьинки: карта

Какая ситуация под Лиманом и Угледаром

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Под артиллерийские обстрелы попали Терны, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

Россияне обороняются в Херсонской области

На Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне. В то же время враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов Донецкой области, Запорожской и Херсонской областей.

Оккупанты обороняются на Юге: карта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял населённые пункты Сумской и Харьковской областей.

Силы обороны отработали по оккупантам