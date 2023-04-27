Россия, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Враг наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.
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Силы обороны отразили 54 атаки
Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Подразделениями Сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 54 атаки противника на указанных участках фронта.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Россия наступает на нескольких направлениях
Россияне наступали в направлении Ивановского: карта
Россияне наступают в районе Авдеевки: карта
Россияне наступают в районе Марьинки: карта
Какая ситуация под Лиманом и Угледаром
Россияне обороняются в Херсонской области
Оккупанты обороняются на Юге: карта
Силы обороны отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
- Также уничтожены 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника.