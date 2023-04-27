За прошедшие сутки, 26 апреля, защитники уничтожили 510 российских захватчиков и множество вражеской техники. Заметим, что это приблизительные данные, ведь трудно вести точный подсчет во время активных боевых действий, то есть потери россиян в живой силе могут быть выше.

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Потери врага на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – 188 920 (+510) человек,
  • танков – 3694 (+2) единиц,
  • боевых бронированных машин – 7178 (+16) единиц,
  • артиллерийских систем – 2887 (+10) единиц,
  • РСЗО – 542 (+3) единиц,
  • средства ПВО – 293 (+1) единиц,
  • самолетов – 308 (+0) единиц,
  • вертолетов – 294 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21) единиц,
  • крылатые ракеты – 911 (+0) единиц,
  • корабли /катера – 18 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5805 (+13) единиц,
  • специальная техника – 352 (+0) единиц.

Потери врага 28 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте

  • В утренней сводке Генштаба 27 апреля сообщили, что основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
  • 26 апреля Силы обороны Украины отразили 54 атаки противника на этих участках прифронтовой.
  • Противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, 61 атаку MLRS по позициям украинских войск и критической инфраструктуре в разных населенных пунктах.
  • За прошедшие сутки Воздушные силы Украины нанесли 11 авиаударов по концентрации оккупантов. Уничтожены также 6 беспилотных летательных аппаратов противника. Тем временем украинские ракетно-артиллерийские войска уничтожили 2 системы ПВО и 2 более важные военные цели противника.
  • Враг продолжает наступательные операции в Бахмуте. Продолжаются тяжелые бои за город. Противник провел неудачные наступательные операции в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское.