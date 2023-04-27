За прошедшие сутки, 26 апреля, защитники уничтожили 510 российских захватчиков и множество вражеской техники. Заметим, что это приблизительные данные, ведь трудно вести точный подсчет во время активных боевых действий, то есть потери россиян в живой силе могут быть выше.
Смотрите также Новый рекорд: украинский снайпер под Соледаром за час уничтожил немало оккупантов
Потери врага на войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 188 920 (+510) человек,
- танков – 3694 (+2) единиц,
- боевых бронированных машин – 7178 (+16) единиц,
- артиллерийских систем – 2887 (+10) единиц,
- РСЗО – 542 (+3) единиц,
- средства ПВО – 293 (+1) единиц,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21) единиц,
- крылатые ракеты – 911 (+0) единиц,
- корабли /катера – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5805 (+13) единиц,
- специальная техника – 352 (+0) единиц.
Потери врага 28 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
Какая ситуация на фронте
- В утренней сводке Генштаба 27 апреля сообщили, что основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- 26 апреля Силы обороны Украины отразили 54 атаки противника на этих участках прифронтовой.
- Противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, 61 атаку MLRS по позициям украинских войск и критической инфраструктуре в разных населенных пунктах.
- За прошедшие сутки Воздушные силы Украины нанесли 11 авиаударов по концентрации оккупантов. Уничтожены также 6 беспилотных летательных аппаратов противника. Тем временем украинские ракетно-артиллерийские войска уничтожили 2 системы ПВО и 2 более важные военные цели противника.
- Враг продолжает наступательные операции в Бахмуте. Продолжаются тяжелые бои за город. Противник провел неудачные наступательные операции в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское.