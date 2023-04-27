За минулу добу, 26 квітня, захисники знищили 510 російських загарбників та безліч ворожої техніки. Зауважимо, що це приблизні дані, адже важко вести точний підрахунок під час активних бойових дій, тобто втрати росіян у живій силі можуть бути вищі.

Дивіться також Новий рекорд: український снайпер під Соледаром за годину знищив чимало окупантів

Втрати ворога на війні в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили:

особового складу – 188 920 (+510) осіб,

танків – 3694 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 7178 (+16) одиниць,

артилерійських систем – 2887 (+10) одиниць,

РСЗВ – 542 (+3) одиниць,

засоби ППО – 293 (+1) одиниць,

літаків – 308 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21) одиниць,

крилаті ракети – 911 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13) одиниць,

спеціальна техніка – 352 (+0) одиниць.



Втрати ворога 28 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті