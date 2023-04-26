У Сухопутних військах додають, що снайпер Королівської бригади має позивний "Кузьма". Разом з побратимами він щодня поповнює статистику втрат ворогів.

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Українські снайпери працюють під Соледаром / Фото 24 ОМБр імені короля Данила

Український снайпер встановив світовий рекорд

Додамо, що наші воїни – найкращі. Український снайпер з 73-го центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого встановив рекорд. Постріл, який став смертельним для окупанта, вважають найдальшим бойовим снайперським пострілом у світі.

Снайпер вбив окупанта з відстані 2 710 метрів. Постріл здійснювався з гвинтівки McMillan Tac 50 (приціл Nightforce). Зазначають, що смертельним боєприпасом для загарбника став Hornady A-Max BMG, 750 grain.

Актуальні втрати ворога

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення наші воїни ліквідували вже 188 410 російських солдатів.

Статистика втрат ворога у техніці виглядає так: