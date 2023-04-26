В Сухопутных войсках добавляют, что у снайпера Королевской бригады есть позывной "Кузьма". Вместе с собратьями он ежедневно пополняет статистику потерь врагов.
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Украинские снайперы работают под Соледаром / Фото 24 ОМБр имени короля Даниила
Украинский снайпер установил мировой рекорд
Добавим, что наши воины – самые лучшие. Украинский снайпер из 73-го центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого установил рекорд. Выстрел, ставший смертельным для оккупанта, считается дальним боевым снайперским выстрелом в мире.
Снайпер убил оккупанта с расстояния 2710 метров. Выстрел производился из винтовки McMillan Tac 50 (прицел Nightforce). Смертельным боеприпасом для захватчика стал Hornady A-Max BMG, 750 grain.
Актуальные потери врага
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 640 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения наши воины ликвидировали уже 188 410 русских солдат.
Статистика потерь врага в технике выглядит следующим образом:
- танков – 3696;
- боевых бронированных машин – 7173;
- артиллерийских систем – 2 891;
- РСЗО – 539;
- средств ПВО – 293;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2443;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5800;
- специальной техники – 359.