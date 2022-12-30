Ранее рекордом по дальности считался выстрел канадца WALI на 3540 метров при выполнении задания в Ираке. Однако оказалось, что это лишь миф, который придумало его командование.
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Какая дальность выстрела украинца
Снайпер убил оккупанта с расстояния 2710 метров. Эту информацию раньше подтвердили в Генштабе ВСУ.
Выстрел производился из винтовки McMillan Tac 50 (прицел Nightforce). Смертельным боеприпасом для захватчика стал Hornady A-Max BMG, 750 grain.
Целью были огневые позиции противника, которые вели постоянный обстрел мирных поселков и позиций ВСУ.
Рекордный выстрел украинского снайпера: смотрите видео
При определении рекорда учитывались все малейшие факторы погодных условий и рельефа местности. После корректировки первого выстрела, последующие – были осуществлены в цель. Начальная скорость – 836 метров в секунду.
Автор поста отмечает, что рекордсмена мы узнаем уже после победы. Кроме того, Туманов опубликовал и другой результативный выстрел украинского снайпера с расстояния 2320 метров.
Еще один поразительный выстрел украинца: видео
Потери оккупантов по состоянию на 30 декабря
Общие боевые потери России уже составляют 105250 погибших оккупантов. Однако цифры статистики потерь врага не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию.
В частности, за сутки враг потерял:
- личного состава – 690 человек;
- танков – 3026;
- боевых бронированных машин – 6059;
- артиллерийских систем – 2010;
- РСЗО – 423;
- средств ПВО – 212;
- самолетов – 283;
- вертолетов – 268;
- крылатых ракет – 711;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1740;
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4683;
- специальной техники – 180.