Ранее рекордом по дальности считался выстрел канадца WALI на 3540 метров при выполнении задания в Ираке. Однако оказалось, что это лишь миф, который придумало его командование.

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Какая дальность выстрела украинца

Снайпер убил оккупанта с расстояния 2710 метров. Эту информацию раньше подтвердили в Генштабе ВСУ.

Выстрел производился из винтовки McMillan Tac 50 (прицел Nightforce). Смертельным боеприпасом для захватчика стал Hornady A-Max BMG, 750 grain.

Целью были огневые позиции противника, которые вели постоянный обстрел мирных поселков и позиций ВСУ.

Рекордный выстрел украинского снайпера: смотрите видео

При определении рекорда учитывались все малейшие факторы погодных условий и рельефа местности. После корректировки первого выстрела, последующие – были осуществлены в цель. Начальная скорость – 836 метров в секунду.

Автор поста отмечает, что рекордсмена мы узнаем уже после победы. Кроме того, Туманов опубликовал и другой результативный выстрел украинского снайпера с расстояния 2320 метров.

Еще один поразительный выстрел украинца: видео

Потери оккупантов по состоянию на 30 декабря

Общие боевые потери России уже составляют 105250 погибших оккупантов. Однако цифры статистики потерь врага не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию.

В частности, за сутки враг потерял: