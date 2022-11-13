Украинский снайпер побил рекорд британского коллеги и приблизился к лучшему результату в мире. Сейчас рекорд принадлежит канадцу.
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С какого расстояния снайпер попал во врага
Украинский спецназовец ликвидировал российского оккупанта точным выстрелом с расстояния 2 710 метров. Это теперь вторая в мире дистанция точного выстрела снайпера, подтвержденная официально.
Мировое первенство принадлежит канадскому снайперу, выполнявшему боевые задания в Ираке. Тогда он произвел точный выстрел с расстояния 3 540 метров. Второе место до сих пор принадлежало британцу Крейгу Харрисону и его выстрелу на 2 475 метров. Однако британский снайпер теперь третий в рейтинге, ведь на втором месте – украинский спецназовец.
Как украинский снайпер ликвидировал врага: смотрите видео
Потери врага в войне
С начала полномасштабного вторжения украинская армия доказывает, что сильна, крепка и несокрушима. По меньшей мере, потому что до 24 февраля Россию считали "второй армией мира", а теперь все видят, что это не так.
И все же борьба с врагом – сложное дело. Для нее наши воины отдают максимум усилий. По состоянию на 13 ноября украинские защитники и защитницы уничтожили:
- личного состава – около 80 860 человек;
- танков – 2 840 единиц;
- боевых бронированных машин – 5 742 единицы;
- артиллерийских систем – 1 837 единиц;
- РСЗО – 393 единицы;
- средств ПВО – 206 единиц;
- самолетов – 278 единиц;
- вертолетов – 261 единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 507 единиц;
- крылатых ракет – 399 единиц;
- кораблей, катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 295 единиц;
- специальной техники – 160 единиц.
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