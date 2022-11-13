Український снайпер побив рекорд британського колеги й наблизився до найкращого результату у світі. Зараз рекорд належить канадцю.
Цікаво Таки взяли пакетики: на Донеччині загиблих окупантів вивозять "пачками"
З якої відстані снайпер поцілив у ворога
Український спецназівець ліквідував російського окупанта точним пострілом з відстані 2 710 метрів. Це тепер друга у світі дистанція точного пострілу снайпера, яку підтверджено офіційно.
Світова першість належить канадському снайперу, який виконував бойові завдання в Іраку. Тоді він здійснив влучний постріл з відстані 3 540 метрів. Друге місце дотепер належало британцю Крейгу Харрісону і його пострілу на 2 475 метрів. Однак британський снайпер тепер третій у рейтингу, адже на другому місці – український спецназівець.
Як український снайпер ліквідував ворога: дивіться відео
Втрати ворога у війні
З початку повномасштабного вторгнення українська армія доводить, що є сильною, міцною та незламною. Щонайменше бодай тому, що до 24 лютого Росію вважали "другою армією світу", а тепер всі бачать що це не так.
Та все ж боротьба з ворогом – складна справа. Для неї наші воїни віддають максимум зусиль. Станом на 13 листопада українські захисники та захисниці знищили:
- особового складу – близько 80 860 осіб;
- танків – 2 840 одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 742 одиниці;
- артилерійських систем – 1 837 одиниць;
- РСЗВ – 393 одиниці;
- засобів ППО – 206 одиниць;
- літаків – 278 одиниць;
- гелікоптерів – 261 одиницю;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 507 одиниць;
- крилатих ракет – 399 одиниць;
- кораблів, катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 295 одиниць;
- спеціальної техніки – 160 одиниць.
Варто переглянути – ЗСУ в легендарній Чорнобаївці: дивіться відео