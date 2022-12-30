Раніше рекордом по дальності вважався постріл канадця WALI на 3540 метрів під час виконання завдання в Іраку. Однак, виявилось, що це лише міф, який придумало його командування.

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Яка дальність пострілу українця

Снайпер вбив окупанта з відстані 2710 метрів. Цю інформацію раніше підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Постріл здійснювався з гвинтівки McMillan Tac 50 (приціл Nightforce). Зазначають, що смертельним боєприпасом для загарбника став Hornady A-Max BMG, 750 grain.

Ціллю були вогневі позиції противника, які вели постійний обстріл мирних селищ та позицій ЗСУ.

Рекордний постріл українського снайпера: дивіться відео

Під час визначення рекорду враховувалися всі найменші фактори погодних умов та рельєфу місцевості. Після коригування першого пострілу, наступні – було здійснено в ціль. Початкова швидкість – 836 метрів за секунду.

Автор посту зазначає, що про рекордсмена ми дізнаємося вже після перемоги. Крім того, Туманов опублікував й інший результативний постріл українського снайпера з відстані 2320 метрів.

Ще один вражаючий постріл українця: відео

Втрати окупантів станом на 30 грудня

Загальні бойові втрати Росії вже складають 105 250 загиблих окупантів. Проте цифри статистики втрат ворога не остаточні, оскільки Генштаб ЗСУ постійно уточнює інформацію.

Зокрема, за добу ворог втратив: