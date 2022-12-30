Відрядження пішло не за планом

Мова про Євгена Рибакова, він обіймав посаду заступника керівника Про загибель росіянина повідомили у самому Слідкомі. Він відправився на Донбас у відрядження.

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Там цинічно стверджують, що він нібито "займався розслідуваннями військових злочинів ЗСУ". Окупант загинув "у результаті артилерійського обстрілу" в п'ятницю 30 грудня.

Деталі загибелі окупанта

Зокрема, у російських телеграм-каналах припустили, що під час нещодавнього обстрілу готелю "Вікторія". А ще визнають, що після низки подібних випадків "відряджень", окупантам краще селитися не в готелях, а на квартирах чи приватному секторі.

У Слідкомі назвали Рибакова "справжнім професіоналом своєї справи" та одним із найкращих своїх офіцерів. Він "неодноразово нагороджувався", оскільки "відзначився" на війні на Північному Кавказі, був ветераном бойових дій та ветераном військової служби в Росії.

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