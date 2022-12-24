Кількість російських окупантів на нашій землі зменшується кожного дня. Все завдяки потужній роботі Збройних Сил України.

До теми Кидають буквально за ґрати: окупанти придумали, як не дати втекти легкопораненим бійцям

На цей раз вони ліквідували 2 капітанів російської армії:

Владіміра Дегтяренко;

Стєпана Полєтаєва.

Як ЗСУ нищать окупантів

Журналісти виявили цілу алею свіжих поховань біля цвинтаря на Кубані. Деякі могили вже вдалося ідентифікувати – це вагнерівці-зеки. Вони відбували покарання за жорстокі вбивства, але Євгеній Пригожин завербував їх на війну. Журналісти нарахували близько 50 могил.

Варто додати, що основна роль вагнерівців-зеків на війні – "гарматне м'ясо". Їх відправляють у бій без зброї, а коли ті відмовляються воювати – страчують.

Станом на ранок 24 грудня наші воїни ліквідували вже 101 430 російських солдатів. Лише за минулу добу вони мінуснули 480 окупантів. Втрати ворога у техніці становлять: