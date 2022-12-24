Кількість російських окупантів на нашій землі зменшується кожного дня. Все завдяки потужній роботі Збройних Сил України.

До теми Кидають буквально за ґрати: окупанти придумали, як не дати втекти легкопораненим бійцям

На цей раз вони ліквідували 2 капітанів російської армії:

  • Владіміра Дегтяренко;
  • Стєпана Полєтаєва.

Як ЗСУ нищать окупантів

Журналісти виявили цілу алею свіжих поховань біля цвинтаря на Кубані. Деякі могили вже вдалося ідентифікувати – це вагнерівці-зеки. Вони відбували покарання за жорстокі вбивства, але Євгеній Пригожин завербував їх на війну. Журналісти нарахували близько 50 могил.

Варто додати, що основна роль вагнерівців-зеків на війні – "гарматне м'ясо". Їх відправляють у бій без зброї, а коли ті відмовляються воювати – страчують.

Станом на ранок 24 грудня наші воїни ліквідували вже 101 430 російських солдатів. Лише за минулу добу вони мінуснули 480 окупантів. Втрати ворога у техніці становлять:

  • танків – 3 006 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 5 994 одиниці,
  • артилерійських систем – 1 988 одиниць,
  • РСЗВ – 418 одиниць,
  • засобів ППО – 212 одиниць,
  • літаків – 283 одиниці,
  • гелікоптерів – 267 одиниць,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 706 одиниць,
  • крилатих ракет – 653 одиниць,
  • кораблів/катерів – 16 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 627 одиниць,
  • спеціальної техніки – 178 одиниць.