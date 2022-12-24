Кількість російських окупантів на нашій землі зменшується кожного дня. Все завдяки потужній роботі Збройних Сил України.
До теми Кидають буквально за ґрати: окупанти придумали, як не дати втекти легкопораненим бійцям
На цей раз вони ліквідували 2 капітанів російської армії:
- Владіміра Дегтяренко;
- Стєпана Полєтаєва.
Як ЗСУ нищать окупантів
Журналісти виявили цілу алею свіжих поховань біля цвинтаря на Кубані. Деякі могили вже вдалося ідентифікувати – це вагнерівці-зеки. Вони відбували покарання за жорстокі вбивства, але Євгеній Пригожин завербував їх на війну. Журналісти нарахували близько 50 могил.
Варто додати, що основна роль вагнерівців-зеків на війні – "гарматне м'ясо". Їх відправляють у бій без зброї, а коли ті відмовляються воювати – страчують.
Станом на ранок 24 грудня наші воїни ліквідували вже 101 430 російських солдатів. Лише за минулу добу вони мінуснули 480 окупантів. Втрати ворога у техніці становлять:
- танків – 3 006 одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 994 одиниці,
- артилерійських систем – 1 988 одиниць,
- РСЗВ – 418 одиниць,
- засобів ППО – 212 одиниць,
- літаків – 283 одиниці,
- гелікоптерів – 267 одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 706 одиниць,
- крилатих ракет – 653 одиниць,
- кораблів/катерів – 16 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 627 одиниць,
- спеціальної техніки – 178 одиниць.