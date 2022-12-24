Количество российских оккупантов на нашей земле уменьшается каждый день. Все благодаря мощной работе Вооруженных Сил Украины.

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В этот раз они ликвидировали 2 капитанов российской армии:

  • Владимира Дегтяренко;
  • Степана Полетаева.

Как ВСУ уничтожают оккупантов

Журналисты обнаружили целую аллею свежих захоронений возле кладбища на Кубани. Некоторые могилы уже удалось идентифицировать – это вагнеровцы-зеки. Они отбывали наказание за жестокие убийства, но Евгений Пригожин завербовал их на войну. Журналисты насчитали около 50 могил.

Следует добавить, что основная роль вагнеровцев-зеков на войне – "пушечное мясо". Их отправляют в бой без оружия, а когда те отказываются воевать – казнят.

По состоянию на утро 24 декабря наши воины ликвидировали уже 101 430 российских солдат. Только за минувшие сутки они "минуснули" 480 оккупантов. Потери врага в технике составляют:

  • танков – 3 006 единиц,
  • боевых бронированных машин – 5 994 единицы,
  • артиллерийских систем – 1 988 единиц,
  • РСЗО – 418 единиц,
  • средств ПВО – 212 единиц,
  • самолетов – 283 единицы,
  • вертолетов – 267 единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 706 единиц,
  • крылатых ракет – 653 единиц,
  • кораблей/катеров – 16 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 627 единиц,
  • специальной техники – 178 единиц.