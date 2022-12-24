Количество российских оккупантов на нашей земле уменьшается каждый день. Все благодаря мощной работе Вооруженных Сил Украины.
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В этот раз они ликвидировали 2 капитанов российской армии:
- Владимира Дегтяренко;
- Степана Полетаева.
Как ВСУ уничтожают оккупантов
Журналисты обнаружили целую аллею свежих захоронений возле кладбища на Кубани. Некоторые могилы уже удалось идентифицировать – это вагнеровцы-зеки. Они отбывали наказание за жестокие убийства, но Евгений Пригожин завербовал их на войну. Журналисты насчитали около 50 могил.
Следует добавить, что основная роль вагнеровцев-зеков на войне – "пушечное мясо". Их отправляют в бой без оружия, а когда те отказываются воевать – казнят.
По состоянию на утро 24 декабря наши воины ликвидировали уже 101 430 российских солдат. Только за минувшие сутки они "минуснули" 480 оккупантов. Потери врага в технике составляют:
- танков – 3 006 единиц,
- боевых бронированных машин – 5 994 единицы,
- артиллерийских систем – 1 988 единиц,
- РСЗО – 418 единиц,
- средств ПВО – 212 единиц,
- самолетов – 283 единицы,
- вертолетов – 267 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 706 единиц,
- крылатых ракет – 653 единиц,
- кораблей/катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 627 единиц,
- специальной техники – 178 единиц.