Количество российских оккупантов на нашей земле уменьшается каждый день. Все благодаря мощной работе Вооруженных Сил Украины.

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В этот раз они ликвидировали 2 капитанов российской армии:

Владимира Дегтяренко;

Степана Полетаева.

Как ВСУ уничтожают оккупантов

Журналисты обнаружили целую аллею свежих захоронений возле кладбища на Кубани. Некоторые могилы уже удалось идентифицировать – это вагнеровцы-зеки. Они отбывали наказание за жестокие убийства, но Евгений Пригожин завербовал их на войну. Журналисты насчитали около 50 могил.

Следует добавить, что основная роль вагнеровцев-зеков на войне – "пушечное мясо". Их отправляют в бой без оружия, а когда те отказываются воевать – казнят.

По состоянию на утро 24 декабря наши воины ликвидировали уже 101 430 российских солдат. Только за минувшие сутки они "минуснули" 480 оккупантов. Потери врага в технике составляют: