Общие боевые потери России по состоянию на 24 декабря составляют 101 430 военных. Отметим, что данные неокончательны из-за высокой интенсивности боев.
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Потери врага на 24 декабря
- танков – 3006 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин – 5994 (+8) единицы,
- артиллерийских систем – 1988 (+4) единиц,
- РСЗО – 418 (+4) единиц,
- средств ПВО – 212 (+0) единиц,
- самолетов – 283 (+0) единицы,
- вертолетов – 267 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8),
- крылатых ракет – 653 (+0),
- кораблей/катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4627 (+5) единиц,
- специальной техники – 178 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Актуальные потери врага / фото Генштаб ВСУ
Как ВСУ мощно уничтожают врага
- 19 декабря в городе Старобельск в хирургическое отделение районной больницы, обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих России.
- 22 декабря в Запорожской области ВСУ уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 бойцов противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.
- Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника. Подтверждено сбивание 9 вражеских БПЛА разных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.