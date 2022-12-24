Втрати Росії у війні проти України вже перевалили позначку в 100 тисяч солдатів. Росіяни не зупинили наступ на Україну, тому ЗСУ продовжують громити загарбників. Так, за минулу добу в Україні було ліквідовано ще 480 окупантів.