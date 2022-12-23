У мережі з'явилося відео, як наші артилеристи відпрацювали по окупантах, пише 24 канал. Російські військові намагалися заховатися у промисловій зоні під Бахмутом.

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ЗСУ з хірургічною точністю вдарили по окупантах

Та очі наші воїнів, мов у орла, тому вони бачать загарбників скрізь. Більше того, українські військові працюють з хірургічною точністю і вправно знищують окупантів.

На відео, яке опублікували в мережі, ЗСУ викрили позиції окупантів і потужним вогнем відпрацювали по загарбниках.

Як ЗСУ нищать окупантів під Бахмутом: відео

Яка ситуація під Бахмутом