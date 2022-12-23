У мережі з'явилося відео, як наші артилеристи відпрацювали по окупантах, пише 24 канал. Російські військові намагалися заховатися у промисловій зоні під Бахмутом.
До речі Росія лишає випалену землю: Зеленський звернувся до українців після поїздки в Бахмут
ЗСУ з хірургічною точністю вдарили по окупантах
Та очі наші воїнів, мов у орла, тому вони бачать загарбників скрізь. Більше того, українські військові працюють з хірургічною точністю і вправно знищують окупантів.
На відео, яке опублікували в мережі, ЗСУ викрили позиції окупантів і потужним вогнем відпрацювали по загарбниках.
Як ЗСУ нищать окупантів під Бахмутом: відео
Яка ситуація під Бахмутом
- Російські військові з травня намагаються захопити Бахмут. Окупанти стягують все більше сил і постійно обстрілюють місто з усіх типів озброєння. Попри всі спроби Росії, Бахмут під українським прапором завдяки нашим воїнам.
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що іноді окупанти прориваються на околиці Бахмута. Проте ЗСУ вибивають росіян і не дають їм прорвати оборону.
- У розвідці Британії інформували, що захоплення міста потребує високого рівня підготовки армії, а також відмінного керівництва. Такі характеристики навряд чи стосуються вагнерівців та мобілізованих росіян, які там воюють.
- Днями в Бахмуті побував президент Володимир Зеленський, який приїхав підтримати та нагородити українських воїнів. Під час його візиту обстріли Бахмута не припинялися.
- Після Бахмута Зеленський вирушив у США, що стало першим закордонним візитом президента від початку повномасштабного вторгнення. З Вашингтона Зеленський везе "рішення" для наших військових у Бахмуті.