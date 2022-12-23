В сети появилось видео, как наши артиллеристы отработали по оккупантам, пишет 24 канал. Российские военные пытались спрятаться в промышленной зоне под Бахмутом.

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ВСУ с хирургической точностью ударили по оккупантам

Но глаза наши воинов как у орла, поэтому они видят захватчиков везде. Более того, украинские военные работают с хирургической точностью и умело уничтожают оккупантов.

На видео, опубликованном в сети, ВСУ разоблачили позиции оккупантов и мощным огнем отработали по захватчикам.

Как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом: видео

Какая ситуация под Бахмутом