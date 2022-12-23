Общие боевые потери России по состоянию на 23 декабря составляют 100 950 военных. Однако эти данные не окончательны, поскольку постоянно обновляются.
Кстати говоря "Выполнили план": ВСУ ликвидировали более 100 тысяч кафиров - свежие потери врага
Потери врага по состоянию на 23 декабря
- танков – 3005 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин – 5986 (+5) единиц;
- артиллерийских систем – 1984 (+6) единиц;
- РСЗО – 414 (+1) единиц;
- средств ПВО – 212 (+0) единиц;
- самолетов – 283 (+0) единицы;
- вертолетов – 267 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1698 (+5) единиц;
- крылатых ракет – 653 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4622 (+7) единиц;
- специальной техники – 178 (+0) единиц.